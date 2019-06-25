МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара к евро и иене во вторник вечером торгуется без единой динамики на фоне заявления представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеймса Булларда, а также рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 22.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1374 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1396 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,12 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,14% до 96,11 пункта.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что не видит необходимости в снижении базовой ставки в два раза на заседании в июле, сообщает агентство Блумберг. При этом на прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена на заседании в июле. Смягчение монетарной политики оказывает давление на курс национальной валюты. Агентство Рейтер приводит мнение аналитиков, которые сообщают, что "сигналы ФРС на прошлой неделе о снижении ставки спровоцировали уход инвесторов от рисковых активов".

Вместе с тем, трейдеры находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 28-29 июня, на которой они обсудят перспективы разрешения торговых противоречий между странами.

"Следующее рисковое событие — саммит G20. Он даст нам представление о том, как обстоят дела между США и Китаем в сфере торговли", — приводит агентство мнение директора по валютной стратегии Amundi Pioneer Investments Пареша Упадхьяя (Paresh Upadhyaya).

Иена при этом поддерживается ростом политических рисков на фоне конфликта США и Ирана. Американская сторона в понедельник ввела новые санкции в отношении Ирана, направленные в том числе против верховного лидера страны Али Хаменеи. США заявили, что готовят меры и против главы МИДа страны Мохаммада Джавада Зарифа. Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави в ответ сообщил, что США санкциями против руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Ираном.