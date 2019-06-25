МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили вторник в минусе на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,67%, до 26548,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,51%, до 7884,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,95%, до 2917,38 пункта.

Пауэлл во вторник заявил, что регулятор очень внимательно следит за растущими рисками для экономики США и готов применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия. Он добавил, что, согласно ожиданиям ФРС, инфляция в США приблизится рано или поздно к целевому показателю в 2%, но не так быстро, как ожидалось.

В конце прошлой недели Пауэлл не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена на следующем заседании в июле в зависимости от ситуации на рынке и экономических показателей.

Также во вторник стало известно, что индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с 131,3 пункта в мае, что стало минимумом с сентября 2017 года. Кроме того, продажи новостроек в США в мае неожиданно снизились на 7,8%. Аналитики ожидали роста показателя на 1,9%.

"Сложность в том, что большинство индикаторов свидетельствуют о замедлении роста в США, но их недостаточно, чтобы говорить об уклоне в рецессию", — приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестиционного стратега Key Private Bank Брюса МакКейна (Bruce McCain).