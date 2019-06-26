МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.21 мск биткоин дорожал на 9,55%, до 12,246 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,75%, до 12,258 тысячи долларов.