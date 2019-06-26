МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,42%, до 65,19 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,94%, до 58,95 доллара за баррель.

В центре внимание инвесторов оказались данные API о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 7,55 миллиона баррелей после снижения всего на 812 тысяч баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,54 миллиона баррелей.

"Цены на нефть резко пошли вверх после еженедельного доклада о запасах от API", — отметил аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Еще одним фактором, который поддерживает цены на нефть, остается напряженность в отношениях между США и Ираном, которые особенно обострились в последние недели. США в понедельник объявили о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что это пропорциональный ответ США на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран.