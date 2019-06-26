МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Курс доллара растет в среду утром по отношению к основным мировым валютам на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, воспринятых как сигнал к тому, что не стоит ждать сильного понижения базовой ставки в июле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1355 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1365 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,47 иены со 107,17 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 96,32 пункта.

В центре внимания инвесторов оказались слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что ФРС очень внимательно следит за возросшими для экономики США рисками и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия. Однако Пауэлл предостерег от "чрезмерной" реакции монетарной политики на отдельные данные статистики или краткосрочные колебания настроений.

На этом фоне ожидания снижения базовой ставки в июле на 50 базисных пунктов уменьшились — сейчас опрос CME Group оценивает такую вероятность в 33%, хотя до этого она составляла 38%. В то же время на рынка сохраняется уверенность в понижении ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в следующем месяце. В ходе июньского заседания регулятор сохранил ставку на уровне 2,25-2,5%, и при этом не исключил ее снижения в июле.

По мнению старшего валютного стратега IG Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa), слова которого приводит агентство Рейтер, Пауэлл стремится ограничить излишние ожидания в отношении монетарной политики ФРС, однако статданные в США выглядят не самым лучшим образом. "Снижение ставки в июле — это уже решенное дело", — полагает эксперт.