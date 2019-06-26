МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду впервые с 20 января 2018 года достигла отметки в 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.20 мск биткоин дорожал на 11,6%, до 12,642 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 12%, до 12,66 тысячи долларов. Несколькими минутами ранее цена криптовалюты впервые с 20 января 2018 года достигла отметки в 13 тысяч долларов.

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