МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой индексов в ожидании саммита G20, где должна состояться встреча лидеров США и Китая для обсуждения их торговых отношений, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,19%, до 2976,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,05 пункта, до 1560,51 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,13%, до 28221,98 пункта, японский Nikkei 225 снизился на 0,51%, до 21086,59 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,01%, до 2121,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,26%, до 6640,5 пунктов.

Мировые инвесторы ждут, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу на полях форума G20 в Осаке, который состоится 28-29 июня. Главной темой встречи станет торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год. При этом Трамп говорил о том, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнуто прогресса в переговорах.

"Поскольку президенту Трампу предстоит переизбрание в 2020 году, он может отложить любое соглашение до следующего года", — считают эксперты компании по управлению активами T Rowe Price, мнение которых приводит агентство Франс Пресс. Китай, по мнению экспертов, также может стремиться к тому, чтобы "не допустить успеха Трампа в торговле и подорвать перспективы его переизбрания, что позволит Пекину договариваться с его преемником".