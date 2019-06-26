МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Акции "Магнита" растут более чем на 3% после появления сообщения о том, что гендиректор компании Ольга Наумова покидает свой пост и её заменит президент компании Ян Дюннинг, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 11.37 мск акции "Магнита" росли на 3,39%, до 3,815 тысячи рублей, при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,42%.

Как ранее в среду сообщил ритейлер, гендиректор "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, Наумова покидает компанию, ее должность займет президент "Магнита" Дюннинг.