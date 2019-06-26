МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость нефти сохраняет устойчивую положительную динамику в среду днем, американская марка WTI дорожает опережающими темпами на фоне сообщений о возможном закрытии пострадавшего от пожара нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Филадельфии и данных Американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,94%, до 64,88 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,63%, до 58,77 доллара за баррель.

"Нефть дорожает в ответ на данные API в сочетании с перебоями в работе нефтеперерабатывающего завода на Восточном побережье США", — сказал агентству Рейтер аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).

Участники торгов продолжают отыгрывать данные API о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю на 7,55 миллиона баррелей после сокращения всего на 812 тысяч баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,54 миллиона баррелей.

Участники торгов также обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что компания Philadelphia Energy Solutions может закрыть свой НПЗ после сильного пожара. Этот завод считается самым крупным на востоке США, на нем работает около 1 тысячи человек. По данным местной газеты, в результате пожара пострадали пятеро рабочих. СМИ напоминают, что компания уже объявила форс-мажор по поставкам бензина с завода после пожара.