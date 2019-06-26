МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Самая популярная криптовалюта – биткоин – продолжает штурмовать ценовые максимумы. В среду впервые с января 2018 года она достигла отметки сначала в 12, а затем и в 13 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance. До этого биткоин уверенно рос несколько недель подряд, штурмуя психологические максимумы.

Эксперты связывают это с целым рядом факторов – в частности, соцсеть Facebook объявила о намерении создать собственную криптовалюту. Это сообщение добавило крипторынку позитива и привело к возвращению инвесторов, прежде всего, тех, кто приобрел биткоин на отметках 12-14 тысяч долларов. Сейчас он возвращается в эти ценовые рамки и, по ожиданиям многих игроков, может продолжить стремительный рост.

НОВЫЙ АКТИВ-УБЕЖИЩЕ

Говоря о других причинах, эксперты отмечают рост спроса на биткоин в связи с торговой войной Китая и США. "Из-за введения больших пошлин, многие инвесторы и производители путем перехода на криптовалюту пытаются выйти в теневой сектор, дабы сохранить, в связи с этим, свои деньги", — полагает советник председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов.

Во-вторых, рост криптовалют также связан с общемировым падением фондовых рынков. В биткоине многие инвесторы также видят некоторую защищенную гавань при штормах на рынках, где им удастся сохранить свои активы. В-третьих, не малую роль играет и падение доллара в последнее время, что также стимулирует перевод инвесторами средств в криптовалюты, добавил он.

Таким образом, мировая экономическая нестабильность вынуждает инвесторов искать активы-убежища. Криптовалюты, невзирая на свою нестабильность и чувствительность к геополитическим изменениям, являются таковыми в определенной степени. Они не привязаны к доллару – главной резервной валюте — и не подвержены перипетиям торговых войн.

На фоне продолжающегося замедления экономики инвесторы предпочитают переходить в более спокойные активы — золото, которое демонстрирует стабильный но медленный рост, и биткоин, в котором можно не просто переждать кризис, но и неплохо заработать, рассуждает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

В свою очередь, директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков уверен, что никаких фундаментальных причин для такого роста нет. "Биткоин как был, так и остается чисто спекулятивным инструментом, доля операций с ним, связанной с реальными расчетами, со временем даже снижается. Возможно, пока котировки лежали на дне, какие-то крупные игроки скупили значительные объемы биткоинов и теперь разгоняют рынок, чтобы привлечь на него новую порцию неофитов, которым и сбросят свои запасы по максимальной цене. Этому способствует, в частности, рост числа публикаций о биткоине, связанный с его ростом", — сказал эксперт.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Биткоин отличается значительной волатильностью – за свою немногочисленную историю он и рос, и падал, причем все это происходило весьма стремительно. К началу этого года криптовалюта снижалась до 3,5 тысячи долларов с максимумов в 20 тысяч долларов, достигнутых в 2018 году. Однако весной начался постепенный, но уверенный рост – с 4 тысяч долларов в апреле до текущих величин. В конце мая биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов, но не остановился на этом.

Теперь, по оценке экспертов, до 15 тысяч долларов остается совсем немного. Однако их оценки его дальнейших перспектив расходятся.

По словам Хохрина, рынок криптовалют наиболее чувствителен к переменам настроения в мировой риторике, а значит и реагирует на события более остро. Таким образом, рост биткоина однозначно продолжится до появления положительных новостей с полей саммита G20, если таковые будут. Если же нет, и неопределенность с торговыми войнами сохранится, рост продолжится и после саммита, и в этом случае показатели в 20 и 30 тысяч долларов уже не кажутся далеким и туманными, полагает он.

Салихов также уверен, что биткоин вошел в новый цикл роста, который будет продолжаться все лето. Вполне вероятно, что к началу августа он даже превысит свои бывшие максимальные отметки.

Кабаков же, напротив, считает, что большинство участников рынка предпочтет зафиксировать прибыль прежде, чем биткоин вернется на исторические максимумы. А поскольку серьезные участники это понимают, то коррекция может начаться уже на отметках 15-16 тыс. долларов.

"Не думаю, что за прошедшие два года количество пользователей интернета настолько выросло, чтобы тех, кто пропустил прошлую лихорадку, хватило на штурм новых высот. Впрочем, повторюсь, это спекулятивные деньги, причем разгон цены биткоина требует куда меньших вложений, чем, скажем, разгон фьючерсов на нефть. Так что никаких гарантий давать нельзя. Просто помните, что реально биткоин ни для чего не нужен, что и определяет его истинную стоимость", — заключил он.