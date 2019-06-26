МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,28%, до 26622,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,74%, до 7942,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 2924,38 пункта.

Мнучин ранее в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключить сохраняется. Данные новости поддерживают настроение инвесторов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между странами.

Участники торгов также продолжают ожидать встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится на саммите G20 в Осаке 28-29 мая. Трейдеры будут ждать дальнейших подсказок по перспективам решения торговых противоречий между странами.

"Любые хорошие новости о торговле являются хорошими новостями для фондовых рынков. Пока две страны ведут переговоры, это хорошо, и это то, что движет рынками", — приводит агентство Рейтер мнение управляющего портфелями активов в Kingsview Asset Management Пауля Нольте (Paul Nolte).

Торги поддерживают также корпоративные новости. Так, производитель микросхем Micron Technology объявил об оптимистичных результатах возобновления небольшого количества поставок китайской компании Huawei с надеждой на восстановление спроса на свои чипы к концу года. Акции компании выросли на 12,09%.