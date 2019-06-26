МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в среду вечером поднимается, инвесторы оценивают новости вокруг торговых отношений США и КНР о степени готовности соглашения, ожидая и статистику по росту американской экономики в первом квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1387 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1365 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,62 иены со 107,17 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 96,12 пункта.

Ранее в среду министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC заявил, что торговое соглашение Штатов и Китая готово на 90% и возможность его заключить сохраняется. Такие новости поддерживают склонность инвесторов к риску, что приводит к удорожанию доллара к иене.

Традиционно иена считается более безопасным активом, спрос на который снижается в случае ослабления глобальных рисков.

Участники торгов продолжают ожидать встречу лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке, который состоится 28-29 мая. Трейдеры будут ждать дальнейших подсказок по перспективам решения торговых противоречий между странами.

В четверг также станет известна третья оценка по росту ВВП США в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что показатель составил 3,1%, что соответствует второй оценке, первая оценка предполагала рост экономики страны за период на 3,2%.