МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду повысился на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков в условиях роста вероятности достижения американо-китайских торговых отношений.

Рост рынка нефти почти до 66 долларов за баррель — к максимуму июня — поддержал стоимость российских акций.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился с начала торгов на 0,77% — до 2775,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42% до 1386,63 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в среду повышался, отыгрывая позитивные сигналы с мировых рынков. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем. Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключить сохраняется, отметил американский министр финансов.

В ожидании инвесторами саммита G20 в Осаке эти заявления стали фактором роста спроса на рисковые активы.

Рынок нефти на этом фоне вернулся к максимумам июня в районе 66 долларов за баррель сорта Brent. Поддержка пришла и от данных минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, уменьшились на 12,8 миллиона баррелей, или на 2,7%, до 469,6 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,1 миллиона баррелей в день, снизившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 51,8 миллиона баррелей, или на 1,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,4%, до 232,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,3 миллиона баррелей. Запасы дистилляторов за неделю сократились на 2,4 миллиона баррелей, или на 1,9%, составив 125,4 миллиона баррелей. Ожидался рост на 0,5 миллиона баррелей.

В лидерах роста оказались бумаги "Магнита" (+4,7%), подорожавшие после появления сообщения о том, что гендиректор компании Ольга Наумова покидает свой пост и её заменит президент компании Ян Дюннинг. Также выросли в цене акции ЛСР (+3,6%), префы "Транснефти" (+3,4%), акции "Россетей" (+2,5%). Снизились в цене бумаги "Интер РАО" (-5,9%), НЛМК (-2,3%), "Яндекса" (-1,4%), "Полюса" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие дни определять динамику мировых рынков по-прежнему будут ожидания стартующего в пятницу саммита G20, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Возможные сигналы со стороны США или Китая, характеризующие вероятность и сроки заключения сделки после переговоров лидеров двух стран на саммите G20, будут оказывать существенное влияние на глобальные площадки, считает он.

"Для российских фондовых индикаторов завтра остаются актуальными обозначенные ранее диапазоны колебаний по индексу Мосбиржи – 2715-2790 пунктов, по индексу РТС – 1360-1392 пунктов. Однако вероятно, наши индексы будут стремиться к нижним границам этих диапазонов", — оценил он.

В последние дни недели внимание инвесторов будет сосредоточено на предстоящем саммите G20, в связи с чем игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, а портфели будут пересматривать уже в понедельник, имея итоги саммита, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Это может способствовать продолжению консолидации рынка акций РФ у текущих значений. Что же касается технической картины на графике индексы Мосбиржи, то она не меняется. Продолжает наблюдаться консолидация под историческими максимумами, а все основные тренды направлены вверх, что говорит в пользу продолжения роста", — добавил он.