МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером немного снижался к доллару и евро второй день подряд в рамках коррекции.

Негатив от завершения пика налогового периода июня перевесил позитив от роста рынка нефти в направлении максимумов июня — около уровня 66 долларов за баррель сорта Brent, говорят трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 20.45 мск повышался на 14 копеек, до 62,98 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 71,65 рубля.

РУБЛЬ — ВТОРОЙ ДЕНЬ КОРРЕКЦИИ

Российская валюта в среду снижалась к доллару и евро второй день подряд. Выход курсов основных резервных валют в конце прошлой — начале текущей недели на максимумы с августа 2018 года по доллару и с апреля 2018 года по евро сменился фиксацией прибыли игроками и активизацией покупки ими подешевевшей валюты, отмечают трейдеры.

Спрос на рублевую ликвидность несколько поубавился на фоне завершения пика налогового периода июня в РФ. Кроме того, состоявшийся сегодня единственный аукцион Минфина по размещению ОФЗ также продемонстрировал некоторое ослабление спроса на рубли.

Ведомство смогло разместить ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 18,388 миллиарда рублей при объеме предложения в 20 миллиардов рублей.

При этом рынок нефти подскочивший в район максимумов июня (около 66 долларов за баррель), не смог поддержать курс рубля.

В итоге доллар и евро вечером повышались на 0,2-0,3% к рублю. Рублевая цена нефти поднялась выше отметки 4,1 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

После существенного укрепления рубля происходит умеренная коррекция, которой не смог помешать рост цен на нефть, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Российская валюта потеряла поддержку со стороны налогового периода, пик которого прошел днем ранее, что и стало одной из причин волны фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям по доллару. В случае активизации долларовых "быков" курс может подняться в район отметки 64 рубля, выступающей следующим сопротивлением", — добавил он.

Завтрашний день станет для рубля таким же периодом стагнации с неопределенностью вокруг ключевых политических событий, влияющих на курс, считает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Поэтому, на четверг прогноз следующий: доллар будет стоить от 63 до 63,5 рубля, а евро — от 71,5 до 72,5 рубля", — оценил он.