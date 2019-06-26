Добавлены комментарии представителей "Магнита" и бэкграунд (расширен третий абзац, добавлены пятый-шестой абзацы).

МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. "Магнит" не планирует менять свою стратегию, серьезные изменения в менеджменте компании также не ожидаются, заявил новый гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

В среду "Магнит" сообщил, что гендиректор ритейлера Ольга Наумова покидает компанию, ее должность займет президент "Магнита" Ян Дюннинг. Полномочия Наумовой прекращаются 26 июня, Дюннинг вступит в должность 27 июня сроком на три года.

"Я не ожидаю серьезных изменений в нашей стратегии", — сказал Дюннинг в ходе телефонной конференции. По его словам, текущий бизнес должен достигнуть позитивного уровня трафика и сопоставимых продаж, поэтому темпы развития и, как следствие, капитальные затраты могут быть меньше, чем заявлялось ранее. Дюннинг также указал, что рассчитывает на улучшение показателей "Магнита" во второй половине 2019 года.

Он также отметил, что менеджмент "Магнита" — команда профессионалов. "Говорить о том, что не будет никаких изменений — я не могу сказать, зависит от того, как люди отреагируют на новые условия. Я стараюсь это выяснить, разговариваю с людьми. Я уверен, что больших изменений не будет, и ключевые люди, конечно, останутся", — добавил топ-менеджер.

"Магнит" в своем сообщении указывал, что Наумова покидает компанию из-за "разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса". "Расхождения в основном касались роста и расширения компании, а также скорости раскатки CVP (ценностного предложения) разных форматов", — уточнил на телефонной конференции в среду директор по стратегическим коммуникациям "Магнита" Юрки Талвитие.

Он сообщил, что ритейлер планирует провести анализ стратегии по итогам года работы (совет директоров "Магнита" одобрил стратегию трансформации компании в сентябре прошлого года), о чем планируется сообщить на очередном "дне инвестора".