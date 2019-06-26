МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись преимущественно снижением четвертую торговую сессию подряд в ожидании разрешения торговых противоречий на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,06%, до 7417,75 пункта, французский CAC 40 — уменьшился на 0,25%, до 5500,72 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,11%, до 12241,61 пункта.

Участники торгов продолжают ожидать встречи лидеров США и КНР, которая состоится на саммите G20 в Осаке 28-29 мая. Трейдеры будут ждать дальнейших подсказок по перспективам решения торговых противоречий между странами. При этом министр финансов США Стивен Мнучин ранее в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключить сохраняется.

"Всегда есть эти последние 10%… Теперь нам лучше увидеть реальное событие, которое состоится всего через несколько дней, чем слушать постоянную риторику", — сказал в комментарии агентству Рейтер трейдер Mirabaud Securities Марк Тейлор (Mark Taylor).

Кроме того, аналитик уточнил, что "есть ощущение, что произошел некий поворот в плане того, что было в преддверии встречи (лидеров США и КНР — ред.)".

Инвесторы также отыгрывают слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что ФРС очень внимательно следит за возросшими для экономики США рисками и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия. Однако Пауэлл предостерег от "чрезмерной" реакции монетарной политики на отдельные данные статистики или краткосрочные колебания настроений.