МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику в четверг на фоне ожиданий, что США и Китай смогут заключить торговое соглашение на саммите G20 в Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,89% — до 3002,72 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,17%, до 1578,78 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,13%, до 28542,23 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,95%, до 21287,44 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,85%, до 2138,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,15% — до 6650,2 пункта.

В центре внимания инвесторов остаются новости вокруг торговых отношений между США и Китаем. В среду президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Министр финансов США Стивен Мнучин, в свою очередь, в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется. Китайские СМИ со ссылкой на источники написали в четверг, что Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке.

Однако не все эксперты ожидают долгосрочного торгового соглашения между США и КНР по итогам саммита G20. "Лучшее, на что можно надеяться, — это перемирие в торговой войне, которое позволит избежать новых пошлин и поможет подготовить почву для дальнейших переговоров", — отмечают при этом аналитики JPMorgan, мнение которых приводит агентство Рейтер.