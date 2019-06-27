МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне коррекции после уверенного роста стоимости сырья в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46%, до 65,39 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,49%, до 59,09 доллара за баррель.

В четверг инвесторы предпочитают фиксировать прибыль на рынке нефти после уверенного роста цен в предыдущий день торгов. Рост стоимости "черного золота" в среду превышал 2% на фоне данных минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 12,8 миллиона баррелей, что стало максимальным снижением с сентября 2016 года. Аналитики ожидали сокращения только на 2,5 миллиона баррелей.

"Это реакция рынка на неожиданно сильное падение запасов нефти в США. Помимо тенденций в запасах нефти, инвесторы, вероятно, следят за спросом на бензин", — считает старший сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), который прокомментировал агентству Блумберг рост цен на нефть в среду. Запасы бензина в США за неделю снизились на 1 миллион баррелей, хотя ожидался рост на 300 тысяч баррелей.

Важными грядущими событиями для мировых рынков станут саммит G20, который пройдет 28-29 июня в Японии, и встречи ОПЕК и ОПЕК+ в первых числах июля. От саммита G20 трейдеры ждут прояснения в торговых отношениях двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, а от заседания ОПЕК+ — решения по судьбе сделки о сокращении добычи нефти.