МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Курс иены снижается по отношению к доллару в четверг утром на фоне надежд на скорое достижение США и Китаем торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене рос до 108,09 иены со 107,77 иены за доллар днем ранее, курс евро к доллару опускался до 1,1351 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1368 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,15%, до 96,36 пункта.

Участники торгов в четверг отдают предпочтение рисковым активам и отказываются от более надежной японской иены. Поводом для этого служит оптимизм относительно торговых отношений США и Китая. Китайские СМИ со ссылкой на источники написали в четверг, что КНР и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время предстоящего саммита G20 в Осаке. При этом в среду министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется. После заявлений Мнучина курс иены стал опускаться к доллару.

"Судя по реакции иены на комментарии Мнучина, рынок, скорее всего, будет нервно реагировать на заголовки, связанные с саммитом G20", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).