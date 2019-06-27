МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Рубль с утра в четверг слабо меняется к доллару и евро в отсутствие сильных внешних сигналов, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 2 копейки, до 63,09 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 71,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,6%, до 65,27 доллара за баррель по марке Brent.