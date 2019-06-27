МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), при этом глобальные депозитарные расписки (GDR) ТCS Group дешевеют более чем на 1% после сообщений об SPO, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.24 мск GDR "Газпрома" дорожали на 0,12% — до 7,34 доллара, "Газпром нефти" — на 0,87%, до 31,82 доллара. Бумаги "Роснефти" дешевели на 0,53% — до 6,58 доллара, "Лукойла" дорожали на 0,19%, до 85,3 доллара, "Новатэка" росли на 0,1%, до 207,4 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,2% — до 1,28 доллара, Сбербанка поднимались в цене на 0,6%, до 15,56 доллара.

Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,25%, до 18,17 доллара. Ранее в четверг компания сообщила, что намерена разместить дополнительно около 18,3 миллиона GDR, что составляет около 10% акционерного капитала TCS Group, на Лондонской бирже.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,16% — до 22,34 доллара, "Северстали" дешевели на 0,14% — до 17,38 доллара, НЛМК росли в цене на 0,98%, до 26,76 доллара.

Цена GDR "Магнита" снижалась на 0,4% — до 15,14 доллара, "Ленты" — на 0,38%, до 3,26 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,91% — до 3 долларов.