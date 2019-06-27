МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к середине дня ускорили темпы снижения на фоне неопределенности относительно возможных торговых договоренностей лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,1%, до 64,97 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,15%, до 58,7 доллара за баррель. Утром снижение стоимости обеих марок нефти составляло около 0,4%.

Инвесторы ждут встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Главной ее темой станет торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми две крупнейшие мировые экономики не могут справиться почти год. Трамп в интервью американским СМИ не исключил, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Японии. Однако он также подчеркнул, что если сделку заключить не удастся, он дополнительно введет "существенные" пошлины на ввоз китайских товаров.

"Полный провал переговоров окажет негативное влияние на финансовые рынки, а также на рынок нефти, но распродажа рисковых активов должна быть недолгой", — сказал агентству Рейтер аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).

Кроме того, на рынке отмечаются опасения относительно запасов нефти в США, несмотря на данные об их максимальном с сентября 2016 года недельном снижении. "Показатель запасов нефти в США остается значительно выше среднего пятилетнего значения, что говорит о рынке с достаточным предложением. Спрос по-прежнему выглядит слабым, в то время как ситуация с предложением остается нестабильной", — сказал агентству сырьевой аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).