МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг днем умеренно снижается по индексам на фоне коррекционного падения рынка нефти более чем на 1% — ниже 65 долларов за баррель марки Brent, отмечают трейдеры.

Ожидания новостей с саммита "большой двадцатки" удерживают инвесторов от активной игры, также говорят эксперты.

К 14.47 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,2%, до 2770 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1385 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. При этом ранее в четверг эти основные биржевые показатели обновили соответственно исторический и пятилетний максимумы, поднявшись по инерции до 2790,59 и 1396,19 пункта.

ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок снижается в рамках коррекции после обновления с утра исторического максимума по индексу Мосбиржи и пятилетнего по РТС. Попытки роста утром поддерживались позитивной динамикой западных фондовых рынков. Надежды на заключение торговых договоренностей между США и Китаем поддерживали конъюнктуру рынков рискового капитала.

Однако рынок нефти после вчерашнего скачка вверх – к уровням максимумов месяца — сегодня развернулся вниз. Инвесторы ждут встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Также важной станет встреча ОПЕК+ сразу после G20. Аналитики отмечают, что показатель запасов нефти в США остается значительно выше среднего пятилетнего значения, что сигнализирует о высоком предложении на рынке.

Негативный фон поддерживается и сообщениями о том, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Рассмотренный и согласованный блок законопроектов направлен на рассмотрение палаты представителей. Впрочем, эти сообщения не оказали выраженного влияния на стоимость российских активов, отметила аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко.

В лидерах снижения цены сегодня — бумаги ЛСР (-1,9%), "Распадской" (-1,5%), "Магнита" (-1,3%), "Полюса" (-1,2%). Растут акции НЛМК (+1,7%), АФК "Система" (+1,1%), префы Сургутнефтегаза (+1%) и "Татнефти" (+0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Инвесторы осторожно относятся к предстоящей встрече Трампа и Си в Осаке, поэтому и замедлился рост индекса Мосбиржи, считает Дмитрий Иногородский из компании "Международный финансовый центр".

Впрочем, стабильность котировок российских акций поддерживается продолжительным периодом укрепления рубля, добавил он.

В четверг индекс Московской биржи будет консолидироваться вблизи своих исторических максимумов, торгуясь у отметки 2780 пунктов, оценил Гельды Союнов из Альфа-банка.

"Активность инвесторов по-прежнему будет оставаться низкой. Во второй половине дня в США выйдет еженедельная статистика по количеству обратившихся за пособием по безработице, что может повлиять на динамику рынков", — добавил он.