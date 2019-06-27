МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в четверг слегка повышался против доллара и евро в рамках коррекции после двух суток снижения, отмечают трейдеры.

Рыночная активность невысока в преддверии саммита "Большой двадцатки", говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.43 мск снижался на 5 копеек, до 63,02 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 71,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ

Рубль в четверг немного повышается в рамках коррекции после снижения в течение предыдущих двух дней в общей сложности почти на 50 копеек против доллара.

Конъюнктура мировых фондовых рынков в целом нейтральна в ожидании инвесторами встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Также важной станет встреча ОПЕК+ сразу после G20.

Рынок нефти после вчерашнего скачка вверх – к уровням максимумов месяца — сегодня развернулся вниз, тестируя "круглый" уровень поддержки в 65 долларов за баррель.

При этом геополитические факторы разнонаправлены. С одной стороны, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

С другой поддержка приходит от новостей о том, что уже в пятницу в 8.00 мск в Осаке начнется встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечают эксперты. Ожидания встречи Путина и Трампа будут поддерживать биржевых быков на российских площадках, считает Сергей Дейнека, из компании "БКС Премьер".

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля в пределах 0,1% каждый. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Завершение налогового периода, внушительное ралли рубля и российских облигаций в предыдущие дни, глобальные риски и предвкушение дивидендных выплат – все это будет выступать достаточными аргументами для многих, чтобы занять более осторожную позицию по рублю на ближайшие месяцы, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Стоит также учитывать, что текущие уровни около 63 рублей за доллар являются минимальными для американской валют с первого квартала прошлого года, отметил он.

"Тем не менее, явных дисбалансов с точки зрения платежного баланса по-прежнему нет, потенциал для снижения ставок ЦБ и доходностей ОФЗ сохраняется, профицит валютной ликвидности в системе не иссяк, поэтому существенное ослабление рубля возможно лишь при сильном внешнем негативе", — добавил Полевой.

В пятницу уплатой налога на прибыль заканчивается июньский налоговый период в России, отметила Анна Полиенко из "Банка Санкт-Петербург". "По нашим оценкам, платежи составят около 320 миллиардов рублей, однако существенной поддержки рублю уплата налога на прибыль обычно не оказывает", — добавила она.