МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Золото в четверг вечером снижается в цене на фоне возможности заключения торговой сделки между США и Китаем на саммите G20, что повышает спрос на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,15 доллара, или на 0,53%, до 1407,85 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,93%, до 15,232 доллара за унцию.

Участники торгов склонны к риску на ожидании того, что Китай и США достигнут торгового соглашения. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили о предварительной договоренности президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина объявить мир в торговой войне во время саммита G20. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется.

"Новости о том, что США и Китай договорились о торговом перемирии, должны оказать поддержку рынкам. И это отражается на ценах на золото", — цитирует агентство Рейтер аналитика SP Angel Сергея Раевского (Sergey Raevskiy).

Аналитик также добавил, что следующее изменение в ценах на золото будет зависеть не только от итогов встречи на саммите G20 в эти выходные, но и от того, чем закончится напряженность между Штатами и Ираном.

Воздействие на торги оказывает напряженная ситуация в отношениях между США и Ираном. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Тегерана. При этом и.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил в четверг журналистам в Брюсселе, что США не ищут войны с Ираном, однако готовы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и призывают союзников по НАТО присоединиться к этим усилиям.