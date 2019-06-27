МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в четверг мало меняется относительно и доллара, и евро, стабилизируясь после двух дней снижения, отмечают трейдеры.

Ожидания саммита "Большой двадцатки" и ОПЕК+ и сигналов с них удерживают участников рынка от активной игры, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.16 мск повышался на 1 копейку, до 63,08 рубля, курс евро снижался на ту же 1 копейку, до 71,70 рубля, следует из данных Московской биржи.

КОНСОЛИДАЦИЯ

Рубль в четверг вечером слабо меняется после снижения в течение предыдущих двух дней в общей сложности почти на 50 копеек против доллара.

Динамика мировых финансовых рынков разнонаправлена в ожидании инвесторами встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Также важной станет встреча ОПЕК+ сразу после G20.

Рынок нефти после вчерашнего скачка вверх и обновления максимумов с конца мая сегодня развернулся вниз, тестируя "круглый" уровень поддержки около отметки 65 долларов за баррель.

Сдерживающим коррекционный рост рубля фактором выступают сообщения комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, который одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В итоге доллар и евро менялись разнонаправленно против рубля в пределах 0,05% каждый. Рублевая цена нефти поднялась выше отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Одним из факторов ослабления рубля в четверг стало завершение активной фазы налогового периода в РФ, пик которого пришелся на вторник, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Кроме того, на мировых рынках ситуация остается кране нестабильной из-за противоречивых сигналов о перспективах возобновления торговых переговоров между США и Китаем, говорит он.

"В ближайшие дни динамика валютных пар на российском рынке будет зависеть от сигналов, которые будут поступать в преддверии и в первый день начинающегося завтра саммита G20. Спрогнозировать их направленность затруднительно, поэтому диапазон колебаний курса рубля может быть достаточно широким", — сказал Бабин.

Сейчас можно сказать только одно: инвесторы не консолидированы в своих ожиданиях от саммита, что отражается на состоянии валютных рынков, рассуждает Андрей Люшин из Локо-банка.

"На завтра любое движение будет диктоваться событиями на полях саммита G20, на 8.00 утра запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Ожидаемый курсовой диапазон на завтра – 62-63 рубля за доллар и 71-71,5 рубля за евро", — заключил Люшин.