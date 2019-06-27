МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг слегка повысился по индексам на фоне сохранения рынка нефти выше ключевой отметки 65 долларов за баррель, при этом ожидания новостей с саммита "Большой двадцатки" удерживают инвесторов от активной игры, говорят эксперты.

К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,16%, до 2779,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,10%, до 1388,07 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом ранее в четверг эти основные биржевые показатели обновили соответственно исторический и пятилетний максимумы, поднявшись до 2790,59 и 1396,19 пункта.

В ОЖИДАНИИ СИГНАЛОВ

Российский фондовый рынок в четверг, обновив с утра исторический максимум по индексу Мосбиржи и пятилетний — по РТС, затем разнонаправлено колебался около уровней предыдущего закрытия.

Попытки роста поддерживались позитивной динамикой западных фондовых рынков. Надежды на заключение торговых договоренностей между США и Китаем на саммите G20 сохраняли позитивной конъюнктуру рынков рискового капитала.

В частности, китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили о предварительной договоренности президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина объявить мир в торговой войне во время саммита. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется.

Рынок нефти после вчерашнего скачка вверх – к уровням максимумов с конца мая — также искал направление движения, переходя от снижения к росту.

В лидерах роста цены сегодня оказались префы Сургутнефтегаза (+2,1%), бумаги НЛМК (+2,1%), АФК "Система" (+2%), "Новатэка" (+1,9%), "Фосагро" (+1,6%). Подешевели акции ЛСР (-2,1%), "Алросы" (-1,9%), "Магнита" (-1,9%), "Полюса" (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ключевым событием, определяющим завтрашнее поведение фондовых активов на российском рынке, станет встреча лидеров США и РФ, ожидается, что приоритетной экономической темой в переговорах станет тема "Северного потока-2" и "Турецкого потока", рассуждает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал". Результаты этих переговоров окажут влияние на "Газпром", однако уже поступающие новости о негативной реакции немецкого бизнеса на ввод санкций смягчает общий негатив, говорит он.

В целом же рынок будет активно откликаться на события в рамках саммита, ожидаемый диапазон колебаний индекса Мосбиржи: 2760-2790 пунктов, оценил Александров.

Несмотря на предпринятую российскими фондовыми индикаторами в начале торгов попытку выйти вверх из сформированных в последние две недели диапазонов, они по-прежнему остаются в них, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Для индекса Мосбиржи актуальным остается диапазон 2715-2800 пунктов, для индекса РТС – 1360-1400 пунктов, оценил он.