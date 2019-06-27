МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно в минусе на фоне неоптимистичных комментариев Белого дома в отношении возможного торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 подешевел на 0,2%, до 7401,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 5493,61 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,2%, до 12269,89 пункта.

Экономический советник американского президента Ларри Кадлоу ранее в четверг заявил, что никаких предварительных договоренностей до встречи на саммите G20 между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином достигнуто не было. "И, в случае необходимости, мы можем двигаться вперед в отношении введения дополнительных пошлин", — добавил он.

"Китай вряд ли пойдет на большие уступки, чем он уже сделал, и, конечно же, он не пойдет на те уступки, которых ожидает Трамп, и в конечном итоге торговая война возобновится", — считает аналитик Capital Economics Симона Гамбарини (Simona Gambarini), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Агентство также сообщает, что представитель администрации Трампа сказал, что снятие санкций с китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies представляется маловероятным.

При этом немецкий DAX закрылся в плюсе на фоне удорожания акций Bayer на 7,8% после того, как компания наняла юриста и сформировала комитет по вопросу судебных разбирательств, касающихся гербицидов.