МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг снижается почти на 20% в рамках коррекции после резкого роста ранее, до максимума с января 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20.57 мск биткоин падает в цене на 19,39%, до 10,84 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 18,58%, до 11,036 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена опускалась примерно на 20%, до 10,68 тысячи долларов.

При этом в среду цена криптовалюты впервые с 15 января 2018 года достигла отметки в 13,97 тысячи долларов, подорожав за сутки примерно на те же 20%.

Как напомнил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, биткоин подорожал за полгода с 3,2 тысячи долларов до более чем 13 тысяч — в четыре раза. "Для рынка вполне естественно, что цены корректируются. На таких больших движениях делать прогнозы бесполезно, но по мере стабилизации цен будет видно, к какому уровню мы идём", — добавил он.

Президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков в свою очередь указал, что после мощного ралли на фоне новостей о выпуске криптовалюты Facebook Libra те, кто купил биткоин в 2017 году, начали продавать его. Теперь криптовалюта, по его словам, "стремительно пикирует к психологически важной отметке в 10 тысяч долларов".

"Объемы торгов по CoinMarketCap превышают 42 миллиарда долларов, так что не приходится сомневаться, что на рынке в полный рост орудуют крупнейшие игроки", — заключил он.