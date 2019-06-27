МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Акционеры ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на собрании в четверг утвердили заместителя председателя совета директоров АФК "Система" Феликса Евтушенкова председателем своего совета директоров, следует из сообщения оператора.

"Избрать Феликса Евтушенкова председателем совета директоров", — говорится в сообщении.

Евтушенков сменит на посту экс-президента Deutsche Telekom Рона Зоммера, который с 2009 года был председателем совета директоров МТС. При этом Зоммер войдет в состав консультативного совета при президенте компании.

МТС – крупнейший в РФ оператор сотовой связи, предоставляющий также услуги фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания в странах СНГ. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%). На конец первого квартала 2019 года общее число мобильных абонентов МТС составило 104,7 миллиона человек, из них 77,6 миллиона — в России.