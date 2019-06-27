МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Курс доллара к евро в четверг вечером немного снижается на фоне ожидания инвесторами встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в эти выходные для решения торговых противоречий, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 22.49 мск курс евро к доллару рос до 1,137 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1368 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,76 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,77 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01% до 96,21 пункта.

Участники торгов продолжают ожидать встречи лидеров США и КНР, которая состоится на саммите G20 в Осаке 28-29 мая. Трейдеры будут ждать дальнейших подсказок по перспективам решения торговых противоречий между странами. При этом министр финансов США Стивен Мнучин ранее в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключить сохраняется.

"Мы находимся в режиме ожидания", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного трейдера Silicon Valley Bank Минь Транга (Minh Trang).

По его мнению, от того, удастся ли лидерам США и КНР заключить торговое перемирие в эти выходные, будут зависеть ожидания в отношении политики ФРС в ближайшие месяцы.

Трейдеры также отыгрывают статистические данные по США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг сообщило, что реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно третьей оценке, составил 3,1% в годовом выражении. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и второй оценкой. Первая оценка предполагала рост на 3,2%.