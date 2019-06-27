МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы завершили четверг преимущественно неуверенным плюсом на фоне ожидания инвесторами встречи глав Китая и США, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,04%, до 26526,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,73%, до 7967,76 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,38%, до 2924,92 пункта.

Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны встретиться на полях саммита G20 в Осаке 29 июня. Трамп ранее не исключил, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время этой встречи.

Между тем, в четверг экономический советник американского президента Ларри Кадлоу заявил, что никаких предварительных договоренностей до встречи Трампа и Си Цзиньпина достигнуто не было. "И в случае необходимости мы можем двигаться вперед в отношении введения дополнительных пошлин", — добавил он, назвав маловероятным снятие санкций с китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei.

Кроме того, в четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 июня, увеличилось до 227 тысяч, при этом эксперты ожидали роста только до 220 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели в 217 тысяч.

Министерство торговли США также ожидаемо сохранило оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне в 3,1%.

"Более оптимистичный тон ранее был связан с позитивными заголовками, касающимися встречи в эти выходные Трампа и Си Цзиньпина", — приводит агентство MarketWatch слова одного из основателей Bespoke Investment Group Пола Хики.

Стоимость акций Boeing по итогам торгов при этом снизилась на 2,9% на фоне опасений, вызванных выявлением новых недостатков в самолетах 737 Max, который было предписано устранить.