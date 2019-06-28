МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Только 2% от всех ипотечных заемщиков в России по итогам мая имели просроченные платежи по кредитам, при этом более половины из них были "злостными" неплательщиками — с просрочкой в 90 и более дней, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

"В настоящий момент вовремя не обслуживаются примерно 98,6 тысячи кредитов, или 2% от общего количества ипотечных счетов. Общий объем задолженности по ним, включая штрафы и пени, составляет 170 миллиардов рублей, или около 2,5% от общего объема ссудной задолженности по ипотеке. С начала года этот показатель вырос на 7%", — рассказал представитель компании.

Он подчеркнул, что более половины должников — это "злостные" неплательщики, которые не вносили платежи уже как минимум 90 дней. При этом именно на эту группу должников приходится 99,2% от всего объема долгов.

"Примерно 65,3 тысячи кредитов, или 1,3% от общего количества ипотечных счетов, имеют просрочку платежа 90 и более дней, общий объем задолженности по ним, включая штрафы и пени, составляет 168,6 миллиарда рублей, или около 2,5% от общего объема ссудной задолженности по ипотеке. Этот показатель с начала года вырос на 7%", — уточнили в компании.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в начале апреля, что качество ипотечного портфеля у банков страны остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным их снижение до 8%. Однако она считает, что объем ипотечных кредитов банкам не стоит наращивать "бездумно", так как это может спровоцировать ипотечный, а затем и финансовый кризис.