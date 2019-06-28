МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Россиянам при оформлении ипотеки надо сформировать запас в два-четыре платежа для того, чтобы обеспечить себе подушку безопасности, рассказал РИА Новости вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

"Ипотека – это особый продукт для каждого кредитора, так как является не только социально значимым, но долгосрочным. При этом существует "золотое правило" — оформляя ипотеку, надо сформировать подушку безопасности, которой должно хватить хотя бы на два-четыре платежа. Должнику в 65% случаях необходимо не менее 3,5-4 месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей", — отметил он.

При этом Морозов отметил, что если в график платежей вернуться сразу не удастся, то у человека будет некоторый запас времени, чтобы вернуться к платежам и не потерять жилье. "Средний срок просроченной ипотечной задолженности варьируется в пределах 3-4 лет, так как кредиторы не заинтересованы в получении залога и лишь при длительных сроках просрочки начинают все необходимые для изъятия объекта ипотеки достаточно долгие процедуры", — пояснил вице-президент НАПКА.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в начале апреля, что качество ипотечного портфеля остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%. Однако она считает, что объем ипотечных кредитов банкам не стоит наращивать бездумно, так как это может спровоцировать ипотечный, а затем и финансовый кризис.

По данным ЦБ, по итогам апреля российские банки выдали россиянам ипотечных кредитов на 7,021 триллиона рублей, за месяц прирост составил 1,6%, а за год — 23,1%. Регулятор в конце мая сообщал, что видит риски образования "кредитной спирали", в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость – фактором дальнейшего роста кредитования. ЦБ отметил, что в связи с этим повышается значимость мер сдерживания кредитования граждан с первоначальным взносом менее 20%.