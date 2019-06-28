МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром растет в цене — инвесторы сохраняют осторожность перед встречей лидеров США и Китая на саммите G20 и отдают предпочтение более надежным активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,25 доллара, или на 0,8%, до 1423,25 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро повышалась на 0,41%, до 15,35 доллара за унцию.

Мировые инвесторы в пятницу отказываются от риска, поскольку отыгрывают неопределенность относительно возможного исхода встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке 29 июня. Трамп не исключал, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время этой встречи. При этом он добавил, что если этого не удастся, он дополнительно введет существенные пошлины на ввоз китайских товаров.

Аналитики прогнозируют, что если на встрече не будет прогресса, это приведет к резкому удорожанию золота. "Если встреча лидеров США и Китая будет безрезультатной, то на следующей неделе стоимость золота может протестировать отметку в 1430 долларов", — приводит агентство Блумберг мнение старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).