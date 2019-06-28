МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс японской иены укрепляется по отношению к доллару в пятницу утром на фоне неопределенности по поводу возможных результатов встречи лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс доллара к иене снижался до 107,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,78 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1365 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1368 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04% до 96,23 пункта.

В пятницу в Японии начался двухдневный саммит G20. Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны встретиться на его полях 29 июня и обсудить торговые вопросы. В ожидании этой встречи трейдеры предпочитают сохранять осторожность и отдают предпочтение более надежной японской иене.

В то же время эксперты отмечают, что среди инвесторов есть надежды на прогресс в решении торговых противоречий США и Китая. "Результаты этой встречи должны соответствовать ожиданиям для того, чтобы рисковые активы и курс доллара росли. Любое несоответствие ожиданиям приведет к сильной динамике в обратном направлении", — считает старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa), слова которого приводит агентство Рейтер.