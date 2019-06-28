МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль с утра мало меняется к доллару и слегка снижается к евро в ожидании игроками сигналов с саммита "Большой двадцатки", касающихся, в первую очередь, торговых переговоров между США и Китаем, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки, до 63,05 рубля, курс евро повышается на 7 копеек, до 71,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,5%, до 65,36 доллара за баррель по марке Brent.