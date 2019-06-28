МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ немного снижается по индексам в начале дня на фоне слегка дешевеющей нефти, при этом ожидание инвесторами сигналов с саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке не дает поводов для активной игры, говорят эксперты.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,2%, до 2775 пунктов, индекс РТС — на 0,1%, до 1386 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,5%, до 65,36 доллара за баррель по марке Brent.