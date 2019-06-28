МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Акции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) падают в цене в пятницу и обновили минимум за месяц на фоне продажи пакета основным бенефициаром компании Владимиром Лисиным, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.21 мск акции НЛМК дешевели на 5,6%, до 161 рубля. С утра пятницы они опускались до 160,22 рубля (-6%) – минимума с 22 мая.

Fletcher Group, принадлежащая основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину, в рамках ускоренного процесса создания книги заявок, размещает около 158 миллионов обыкновенных акций НЛМК или примерно 2,6% капитала компании.

По сообщению агентства Блумберг, цена размещения составила около 25,32 доллара за ГДР (10 акций), примерно к этому уровню акции НЛМК и опустились в начале торгового дня пятницы.