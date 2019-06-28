МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в минусе в ожидании новостей с саммита G20, в рамках которого лидеры США и Китая должны обсудить свои торговые противоречия, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 2978,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,96%, до 1562,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,28%, до 28542,62 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,29%, до 21275,92 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,17%, снизившись до 2130,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 6618,8 пункта.

В японской Осаке проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки", одной из наиболее ожидаемых встреч на полях остается встреча лидеров Китая и США, которые, как сообщалось ранее, обсудят пути устранения торговых противоречий.

На фоне неопределенности относительно возможного результата встречи инвесторы в ходе торгов предпочитали сохранять осторожность. "Мы уже видели это раньше: идут переговоры между Китаем и США, неофициальная информация с обеих сторон способствует ожиданиям, что соглашение близко, потом все рушится, США оказывают давление с помощью повышения пошлин, а рынки выражают свое недовольство с помощью коррекции и повышенной волатильности", — приводит агентство Франс Пресс мнение стратега JP Morgan Asset Management Ханны Андерсон (Hannah Anderson).

При этом японский фондовый рынок несколько поддержала макростатистика, согласно которой безработица в стране в мае ожидаемо сохранилась на апрельской отметке в 2,4%, а объем промышленного производства вырос на 2,3% в месячном исчислении, хотя ожидался рост лишь на 0,7%.