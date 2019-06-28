МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в пятницу днем разнонаправленно меняется по индексам на фоне ожидания сигналов с саммита "большой двадцатки", отмечают трейдеры.

Акции "Газпрома" (+0,6%) торгуются лучше рынка и остальных "голубых фишек" на фоне потока новостей с прошедшего в пятницу годового собрания акционеров, говорят эксперты.

К 15.15 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,1% — до 2776 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1% до 1390 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ОЖИДАНИИ СИГНАЛОВ С G20

Российский фондовый рынок в пятницу днем незначительно разнонаправленно колеблется около уровней предыдущего закрытия.

Попытки роста поддерживались позитивной динамикой западных фондовых рынков на фоне заявлений президента США Дональда Трампа перед предстоящей встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. В частности, он ожидает, что встреча с председателем КНР на полях саммита будет продуктивной. Встреча должна состояться в субботу. Предполагается, что на ней обсудят внешнеторговые вопросы.

Рынок нефти мало меняется около максимумов с конца мая. Игроки рынка "черного золота" также продолжают ожидать встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке, который проходит 28-29 июня. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили об их предварительной договоренности объявить мир в торговой войне.

"ГАЗПРОМ" ПОДДЕРЖИВАЕТ РЫНОК

В лидерах роста цены среди ликвидных акций (которые в основном снижаются) – бумаги "Газпрома" (+0,2%), отыгрывающие поток новостей с собрания акционеров.

В частности, глава концерна Алексей Миллер заявил, что работы в рамках проекта постройки трубопровода "Северный поток-2" ведутся по графику, каких-либо отклонений от первоначального графика нет, в настоящий момент уже уложено 60,4%.

В лидерах роста сегодня – акции АФК "Система" (+1,8%), "Яндекса" (+1,3%), бумаги Polymetal (+0,9%), "Распадской" (+0,7%). Снижаются акции НЛМК (-5,9%) после продажи 2,6-процентного пакета основным бенефициаром компании Владимиром Лисиным.

Также снижаются бумаги ЛСР (-2,4%), "Магнита" (-1,2%), "Северстали" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынки ждут завтрашней встречи Трампа и Си Цзиньпина, которая может существенно повлиять на итоги "торговой войны" и на ДКП ФРС США, считает Анна Полиенко из банка "Санкт-Петербург".

При этом итоги встречи лидеров США и КНР, вероятно, будут определяющими при принятии решении о дальнейших действиях картеля ОПЕК+, добавила она, комментируя факторы динамики фондовых рынков в ближайшие дни.

Перед выходным ожидается плавное снижение российских фондовых индексов, так как участники рынка будут фиксировать позиции в сильно подорожавших бумагах на опасениях, что в Осаке между Китаем и США не будут достигнуты значимые соглашения, сказал Гельды Союнов из Альфа-банка.