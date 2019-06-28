МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем слегка повышался против доллара и евро, отыгрывая попытки нефти расти в район отметки 66 долларов за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Ожидания итогов саммита "Большой двадцатки" и в первую очередь новостей о торговых отношениях Китая и США удерживают участников рынка от активной игры, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.07 мск снижался на 16 копеек, до 62,92 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 71,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

НЕФТЬ ПОМОГАЕТ РУБЛЮ

Рубль в пятницу днем слегка повышался против доллара и евро.

Позитивная динамика мировых фондовых рынков свидетельствует об осторожной надежде инвесторов на встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который проходит в Осаке 28-29 июня.

Рынок нефти также пытается расти в район отметки 66 долларов за баррель сорта Brent в ожидании новостей из Японии. Между тем, позитивно для нефтяных котировок то, что глава Минэнерго РФ Александра Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях G20 сотрудничество в рамках ОПЕК+.

В итоге доллар и евро днем снижались против рубля на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше отметки 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Итоги сегодняшней встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какой-либо новой важной информации, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к встрече лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь возросли, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса. Впрочем, позитивным результатом можно будет считать хотя бы отсрочку на неопределенный срок нового раунда повышения таможенных пошлин", — добавил он.

Сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы, считает Анна Полиенко из банка Санкт-Петербург.

"По нашим оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета при цене нефти 64 доллара за баррель и курсе доллара в 63 рубля превысит объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила только на 3-3,5 миллиарда долларов. Поэтому рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", — оценила она.