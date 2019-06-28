Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 1 июля
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CAD
|Канада — День Канады — выходной на Фондовой бирже Торонто
|
|
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь)
|52,7
|
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2019)
|1,2%
|8,9%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2019)
|8
|6
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2019)
|12
|9
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2019)
|21
|20
|4:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-11,8%
|
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь)
|50,2
|50
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|50,1
|
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|49,7
|
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|52
|50,6
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|45,4
|
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июнь)
|60 тыс
|10 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июнь)
|5%
|5%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|47,8
|47,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|49,4
|52
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (май)
|7,6%
|7,6%
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|
|
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|50,1
|
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь)
|53,7
|52,5
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
|52,1
|51,5
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июнь)
|49,8
|
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|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для фин. див-дов 2018 (ГОСА — 14.06.2019)
|10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018
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|RUB
|Кубаньэнерго — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 20.06.2019)
|1,0585165 — див-д 2017
|0,472815 — див-д 2018
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|RUB
|Ленэнерго — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 18.06.2019)
|0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017
|0,0352 (ао), 11,1364 (ап) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190628/830115534.html