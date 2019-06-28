МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в пятницу к вечеру усилил снижение по индексам.

Инвесторы перед выходными, в течение которых пойдут важные американо-китайские торговые переговоры, решили зафиксировать позиции, уйдя в "кэш", отмечают трейдеры.

К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,50% — до 2765,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,54% до 1380,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ОЖИДАНИИ СИГНАЛОВ С G20

Российский фондовый рынок в пятницу снизился. Попытки удержаться в плюсе, преобладавшие в течение торговой сессии, опирались на умеренный позитив западных фондовых площадок.

Рынок нефти также пытался оставаться около максимумов с конца мая. Игроки рынка "черного золота" также осторожно продолжают ожидать встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке, который проходит 28-29 июня. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили об их предварительной договоренности объявить мир в торговой войне.

В то же время, к вечеру рынок акций РФ снизился. "Вероятно, сказался "фактор пятницы" и неопределенность, связанная с результатом завтрашних американо-китайских переговоров. Он заставил многих участников российского рынка закрыть длинные позиции, а покупателей по этим же причинам сегодня было относительно мало", — сказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

В лидерах роста сегодня оказались акции АФК "Система" (+1,4%), "Ростелекома" (+1,1%), бумаги Polymetal (+0,7%), "Норникеля" (+1%). Снизились акции НЛМК (-6,3%) после продажи 2,6-процентного пакета основным бенефициаром компании Владимиром Лисиным.

Подешевели также бумаги "Фосагро" (-2,2%), "Магнита" (-1,5%), "Северстали" (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В позитивном сценарии следующей недели фигурирует улучшение в отношениях КНР и США, прояснение дальнейших планов по иранскому нефтяному экспорту и решение о продлении ограничения в добычи на 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки в рамках сделки ОПЕК+, рассуждает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"В этом случае, фондовые активы развивающихся экономик получат дополнительную поддержку инвесторов, на этом фоне индекс Мосбиржи может наконец вырасти до очередного исторического максимума в 2800 пунктов, однако вероятность выполнения всех условий сценария находится на уровне 20%", — добавил он.

Если результаты завтрашних американо-китайских переговоров будут неоднозначными, это способно сильно разочаровать рынки, вызвав волну распродаж рисковых активов, говорит Бабин из компании "БКС Брокер".

"В таком случае российские фондовые индикаторы испытают сильное снижение с первой целью 2690 пунктов для индекса Мосбиржи и 1320 пунктов для индекса РТС", — оценил он.