МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты вечером слегка снижался против доллара и евро на фоне легкого сползания рынка нефти, отмечают трейдеры.

Ожидания итогов саммита "большой двадцатки" и в первую очередь результатов торговых переговоров Китая и США удерживают участников рынка от активной игры, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.05 мск повышался на 6 копеек до 63,13 рубля, курс евро — также на 6 копеек до 71,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — В БОКОВИКЕ

Рубль в пятницу к вечеру слегка снижался против доллара и евро. Главным фактором динамики всех рынков остается встреча лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 — уже в субботу.

Рынок нефти также не дает поводов для активной игры на российском валютном рынке и сползает вечером на 0,2% до 65,5 доллара за баррель в ожидании новостей из Японии. Определенным позитивом для нефтяных котировок стало то, что глава Минэнерго РФ Алексндра Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях G20 сотрудничество в рамках ОПЕК+ и различные варианты продления сделки.

При этом итоги сегодняшней встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какои?— либо новои? важнои? информации, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется ниже отметки 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В данный момент ожидания относительно исхода саммита G20 и ОПЕК+ преимущественно оптимистичные: участники рынка ждут определенных договоренностей между Китаем и США, а также продления сделки ОПЕК+ в полной мере, рассуждает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Впрочем, на мой взгляд, вероятность того, что США и Поднебесная снова не найдут точек соприкосновения, а сделка ОПЕК+ будет продлена не в полной мере, сейчас немаленькая. Поэтому возможность возвращения доллара в район 64 рублей, а евро — в район 72,5-73 рублей, я бы явно исключать не стал", — добавил он.

Часть инвесторов предпочла взять паузу в принятии инвестиционных решений и будет пересматривать портфели активов уже в понедельник, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В этой связи можно ожидать роста волатильности на валютном рынке. В качестве сопротивления росту доллара выделим уровень 64 рубля. Ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 62,5 рубля", — оценил он.