МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в зеленой зоне в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,31% — до 7425,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 5538,97 пункта, немецкий DAX — на 1,04%, до 12398,8 пункта.

Участники торгов ожидают встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу на саммите G20 в Осаке. На встрече будут обсуждаться внешнеторговые вопросы.

Трамп заявил ранее в пятницу, что ожидает продуктивной встречи с председателем КНР. Ранее президент США не исключил, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время этой встречи. При этом он добавил, что если это не удастся, он дополнительно введет существенные пошлины на ввоз китайских товаров.

"Рынок все еще надеется, что позитивный диалог возможен после этой встречи", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Rabobank Баса ван Хеффена (Bas Van Geffen).

Инвесторы также следят за политическими разногласиями Швейцарии и ЕС, из-за которых с европейских бирж могут исчезнуть швейцарские "голубые фишки", включая таких гигантов, как Nestle и Novartis. Брюссель отказался продлевать действующий режим допуска к торгам (так называемый режим эквивалентности) для швейцарских бирж, который истекает 30 июня. Швейцария принимает контрмеры и с 1 июля вводит запрет на торговлю швейцарскими акциями на территории ЕС. При этом швейцарский фондовый индекс пока игнорирует эти новости, поднявшись по итогам торгов пятницы на 0,4%, отмечает агентство Рейтер.