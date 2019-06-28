МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Банк России снял претензии к деловой репутации бизнесмена Олега Бойко, отменив два предписания в его адрес, следует из сообщения на сайте регулятора.

"Банк России информирует об отмене предписания от 6 мая 2019 года № 14-6-7/5129,… № 14-6-7/5128, направленного в адрес Бойко Олега Викторовича", — говорится в сообщении.

В начале мая ЦБ направил в адрес Бойко предписание в соответствии с федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", уведомив о его неудовлетворительной деловой репутации. Это предписание Бойко получил как лицо, имеющее право косвенно распоряжаться более 10% долей в двух микрофинансовых организациях — "4финанс" и "СМСфинанс".