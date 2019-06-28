МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank рассматривает сокращение от 15 до 20 тысяч сотрудников по всему миру, сообщает в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Таким образом, под сокращение может попасть каждый шестой сотрудник банка.

"Сокращения, которые планируются руководством, отражают ускоренное разукрупнение Deutsche Bank и еще один серьезный откат от их глобальных амбиций. Если это произойдет, то сокращения составят 16-22% от общей рабочей силы банка в 91,463 тысячи человек", — пишет газета.

По ее данным, сокращения будут проводиться в течение года и затронут различные регионы и подразделения банка. Кроме того, ожидаются значительные потери для инвестиционного банка в целом.

Deutsche Bank находится в тяжелом положении в связи с негативными ожиданиями по прибыли, отмечает издание. В конце апреля банк отчитался о снижении выручки в первом квартале. Банк ожидает, что этот показатель по итогам текущего года практически не изменится по сравнению с 2018 годом. Помимо основной деятельности, банк также испытывает проблемы в связи с расследованием правоохранительных органов США по обвинениям в отмывании денег.

Руководство банка хочет внести решительные изменения, но сделать это, не привлекая нового капитала, что ослабило бы акционеров, отмечает газета.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.