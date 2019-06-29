ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Реакция рынков на торговое перемирие США и Китая, достигнутое на саммите "Большой двадцатки" в Осаке, будет очень умеренной, поскольку окончательных договоренностей нет, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Окончательных договоренностей здесь нет, пока это принесет временное успокоение на рынке. Но я думаю, вся эта история — она долгосрочная, мы еще увидим не раз штормы, вызванные этим конфликтом", — сказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что новость, безусловно, позитивная для глобальных рынков, но прорыва не произошло.

"Здесь нет какого-либо прорыва, финальных договорённостей, поэтому позитив будет носить очень умеренный характер", — добавил Орешкин.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Трамп также сообщил, что Вашингтон пока не будет вводить дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.