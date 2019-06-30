МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Основными ипотечными заемщиками в настоящее время являются россияне в возрасте 30-39 лет: им за первые пять месяцев 2019 года было выдано 45% всех ипотечных кредитов, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

"Среди всех взявших ипотеку в 2019 году 45% — заемщики в возрасте 30-39 лет, 23% — заемщики в возрасте 40-49 лет", — сообщили в ОКБ. Достаточно большие доли у россиян в возрасте 26-29 лет и в возрасте 50-59 лет — на них приходится 14% и 10% от всех ипотечных кредитов соответственно.

Кредитные организации с начала текущего года выдали молодым людям до 25 лет всего 6% всех ипотечных кредитов. Меньшая доля только у россиян в возрасте от 60 лет и старше — всего 3%.

В компании объяснили превалирование возрастной группы 30-49 лет среди ипотечных заемщиков тем, что люди в этом возрасте наиболее платежеспособны. "Возрастная группа 30-49 лет во всех видах кредитования является наиболее многочисленной, так как традиционно это наиболее платежеспособная часть населения", — отметили в компании.

Согласно ОКБ, российские банки за январь-май текущего года выдали заемщикам 412,4 тысячи ипотечных кредитов на 910 миллиардов рублей, что меньше показателей за аналогичный период прошлого года на 18% и 7% соответственно. Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 12% и по итогам мая составил 2,21 миллиона рублей.

По данным ЦБ, российские банки за год нарастили портфель ипотечных кредитов на 23%, и на 1 мая он составил 7,021 триллиона рублей. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке по итогам апреля продолжила рост и достигла 10,55%.